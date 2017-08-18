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Costa NeoRomantica завершит круизный сезон в Приморье

Costa NeoRomantica завершит круизный сезон в Приморье

Круизный сезон 2019 года в Приморье завершится 16 декабря с прибытием в порт круизного лайнера Costa NeoRomantica. Судно пришвартуется к причалам морского вокзала в 07.00 и доставит во Владивосток около 1200 пассажиров из Кореи. На судне прибудет делегация корейского города Пхохан, побратима Владивостока, во главе с мэром, господином Ли Канг Док.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, торжественная церемония встречи пассажиров и экипажа лайнера Costa NeoRomantica начнется в 08.30. Ожидается, что в церемонии примут участие мэры Пхохана и Владивостока, которые поприветствуют пассажиров лайнера перед ее началом.

За время пребывания во Владивостоке, туристы познакомятся с достопримечательностями города, историческим центром, посетят музеи. Costa NeoRomantica отойдет от причала морского вокзала во вторник, 17 декабря, в 03.00.

Лайнер Costa NeoRomantica был построен в 1993 году, а в 2012 прошел полную реновацию. В длину судно достигает 219 метров. Лайнер способен разместить на борту до 1894 пассажиров в 789 каютах, которые обслуживают 650 человек. К услугам пассажиров четыре ресторана, три бара, пиццерия, винный бар, казино, ночной клуб и многое другое.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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