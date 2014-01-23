Женщина погибла при пожаре в жилом доме во Владивостоке
14 декабря при пожаре в жилом доме по улице Борисенко, 19 во Владивостоке погибла женщина.
По словам очевидцев, возгорание произошло в квартире на втором этаже. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили в одной из комнат бездыханное тело пожилой женщины.
В обстоятельствах происшествия придется разобраться компетентным органам. Хотя один из бывших жителей этого дома написал в соцсети, что погибшая отличалась неадекватностью поведения, кричала по ночам, а однажды подожгла дверь соседу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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