Наказание не "вылечило" любителя пьяной езды

Прокурором Советского района г. Владивостока утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Приморского края, который обвиняется в совершении преступления - управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает "Вести: Приморье".

По версии следствия, в феврале 2019 года фигурант уже был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за управление транспортным средством, не имея права управления транспортным средством, за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За указанное деяние он был подвергнут административному наказанию в виде административного ареста на 10 суток, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.

Несмотря на данное обстоятельство, в июле 2019 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своей автомашины и двигался по улицам г. Владивостока, где был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Обнаружив у водителя явные признаками опьянения, сотрудники полиции отстранили его от управления транспортным средством и направили в наркологический диспансер. От прохождения медицинского освидетельствования фигурант отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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