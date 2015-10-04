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"Меня не похищали": жители Владивостока перебдели

"Меня не похищали": жители Владивостока перебдели

Фото: zr.ru

Полиция Владивостока установила личность участников инцидента, который очевидцы ошибочно приняли за похищение человека, - сообщают "Вести: Приморье" по данным МВД.

Ранее в дежурную часть отдела полиции №2 (Первомайский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление местной жительницы. Гражданка сообщила о том, что в районе улицы Добровольского неизвестные мужчины насильно посадили в автомобиль Тойота Фит девушку и увезли в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку установили личность владельца иномарки и задержали для установления обстоятельств происшествия 28-летнего местного жителя.

На самом деле, трое молодых людей (мужчина-водитель и пассажиры:  приятель водителя и его девушка) действительно передвигались на автомашине марки Хонда Фит. На улице Добровольского между пассажирами возник конфликт. Девушка попросила водителя остановиться и вышла из машины. Молодой человек догнал ее и уговорил продолжить совместную поездку.

В отделе полиции девушка заявила, что ее никто не похищал, претензий к своему приятелю она не имеет, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Так история с похищением оказалась опасением оцевидцев. Вместе с тем, полиция Владивостока выражает благодарность неравнодушным гражданам, которые проявили бдительность, сообщив о происшествии в органы внутренних дел.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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