Не мелочатся: кражи сейфов участились в Дальнереченске
Администрация Дальнереченского городского округа предупредила жителей об участившихся кражах сейфов, — передают «Вести: Приморье».
На основании информации МО МВД России «Дальнереченский» о состоянии преступности и оперативной обстановки, складывающейся на территории Приморского края, администрация Дальнереченского городского округа информирует, что в преддверии празднования Нового 2020 года участились случаи незаконного проникновения в торговые и иные помещения, связанные с предпринимательской деятельностью, откуда совершается хищение металлических шкафов (сейфов) с хранящимися там денежными средствами.
В целях сохранности имущества граждан, профилактики и недопущения совершения аналогичных и других преступлений имущественного характера на территории Дальнереченского городского округа, администрация рекомендует оснастить помещения «антивандальным», сигнальным оборудованием, что в совокупности сохранит имущество и предупредит совершение преступлений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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