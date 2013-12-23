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Не мелочатся: кражи сейфов участились в Дальнереченске

Не мелочатся: кражи сейфов участились в Дальнереченске

Фото: ivbg.ru


Администрация Дальнереченского городского округа предупредила жителей об участившихся кражах сейфов, — передают «Вести: Приморье».

На основании информации МО МВД России «Дальнереченский» о состоянии преступности и оперативной обстановки, складывающейся на территории Приморского края,  администрация Дальнереченского городского округа информирует, что в преддверии празднования Нового 2020 года участились случаи незаконного проникновения в торговые и иные помещения, связанные с предпринимательской деятельностью, откуда совершается хищение металлических шкафов (сейфов) с хранящимися там денежными средствами.

В целях сохранности имущества граждан, профилактики и недопущения совершения аналогичных и других преступлений имущественного характера на территории Дальнереченского городского округа, администрация рекомендует оснастить помещения «антивандальным», сигнальным оборудованием, что в совокупности сохранит имущество и предупредит совершение преступлений.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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