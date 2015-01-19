Копытных нацпарка впервые посчитали с воздуха





Первый полномасштабный авиаучет диких копытных прошел в национальном парке «Земля леопарда», биосферном заповеднике «Кедровая падь» и охраняемой зоне нацпарка, — сообщили «Вестям: Приморье» зоозащитники.

Специалисты отдела науки обследовали все юго-западное Приморье с воздуха на вертолете с целью расчета плотности популяций пятнистых оленей, косули и кабана.

Маршрутный авиаучет считается одним из наиболее достоверных методов оценки численности диких копытных животных. В декабре 2019 года на «Земле леопарда» впервые за несколько лет совпали все необходимые условия для проведения такой работы, главные из которых – наличие снежного покрова, благоприятная погода и подготовленная команда специалистов.

Общая длина учетных маршрутов превысила тысячу километров, покрыв своей сеткой около 360 тыс. га. При этом для проведения качественного авиаучета высота наблюдений должна составлять около 100 метров с огибанием рельефа, а скорость вертолета - 100 километров в час. С этой непростой задачей прекрасно справились опытные пилоты авиакомпании «Гранат».

В полосу учетов наблюдателей за это время попало более 1300 пятнистых оленей, размеры стад которых – до 50 голов – впечатлили специалистов. Радует, что в популяцию кабанов национального парка не проникла африканская чума, а среди встреченных трехсот кабанов отмечен достаточно большой процент поросят и подсвинков. За время полетов специалистам «Земли леопарда» посчастливилось увидеть не только впечатляющие размерами стада копытных, но также хозяев уссурийской тайги – одного тигра и двух дальневосточных леопардов. Кроме того, впервые удалось получить достоверные данные о численности в Хасанском районе водяных оленей – вида, который был впервые описан в России весной этого года на территории национального парка.

«Благодаря прошедшему авиаучету впервые со времени образования национального парка «Земля леопарда» у нас появятся точные научные данные о плотности населения популяций диких копытных, по которым мы сможем рассчитать их реальную численность, - говорит Юрий Дарман, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда». – Помимо маршрутного учета в наших планах также обследование нескольких модельных площадок, что позволит получить максимально достоверную информацию и сравнить ее с данными встречаемости зверей на фотоловушках. Подведение итогов авиаучета состоится в конце года и, думаю, станет своеобразным «подарком» к празднику».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]