"Вести. Приморье. Интервью". Владимир Исаков, председатель Федерации профсоюзов Приморья
Владимир Исаков, председатель Федерации профсоюзов Приморья
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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