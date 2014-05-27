На территории строящегося казино произошло обрушение грунта (видео)
Во Владивостоке на территории строящегося казино в игорной зоне «Приморье» произошло обрушение грунта. Под сошедшие вниз камни, тонны земли и строительные материалы частично попал находящийся на стройке КамАЗ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru
Как сообщили очевидцы, обрушение случилось в воскресенье, 15 декабря. Во время схода грунта с возвышенности на стоявший в низине КамАЗ скатились трубы, строительные материалы. На присланной свидетелями случившегося видеозаписи видно, что строительная техника не получила значительных повреждений, однако выезд ей остался частично заблокирован. Очевидцы сообщили об одном пострадавшем.
В Корпорации развития Приморского края подтвердили информацию об обрушении, но официально опровергают данные о пострадавших во время инцидента.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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