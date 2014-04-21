Россиян ожидают короткие рабочие недели
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году - ожидают восемь коротких рабочих недель.
Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, рабочие недели будут укорочены в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА-Новости.
Согласно утвержденному производственному календарю, сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь.
"Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после Новогодних каникул. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля", – рассказал Шкловец.
Много выходных дней ожидает россиян весной. "Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня с 27 по 30 апреля будет в связи с празднованием Дня весны и труда. В мае в связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы", – пояснил замглавы Роструда.
Летом россиян ждет всего одна сокращенная неделя, связанная с празднованием Дня России 12 июня. Осенью выходной на День народного единства "разобьет" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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