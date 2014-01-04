Обледенение дорог: машины «улетают» с проезжей части
На участке автотрассы в районе Горностая (спуск к поселку Рыбачий) отмечается обледенение дорожного полотна. На данном участке дороги зафиксированы два случая съезда автомобилей с проезжей части, сообщает "Вести: Приморье".
Госавтоинспекция Владивостока информирует автомобилистов об ухудшении дорожных условий на участке автотрассы в районе Горностая (спуск к поселку Рыбачий). Отмечается обледенение дорожного полотна. На данном участке дороги зафиксированы два случая съезда автомобилей с проезжей части. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю.
Информация о неблагоприятных дорожных условиях передана в администрацию города для принятия соответствующих мер по устранению выявленных недостатков содержания улично-дорожной сети.
Руководство Госавтоинспекции Владивостока настоятельно рекомендует автомобилистам проявлять повышенное внимание и осторожность при движении в условиях мокрого асфальта и обледенения дорожного полотна, неукоснительно соблюдать скоростной режим и выполнять требования правил дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.03.2015 ГИБДД Приморья предлагает жителям Приморья воздержаться от поездок на личном автотранспорте
-
28.09.2016 На участке дороги по проспекту 100-летия Владивостока вводится одностороннее движение
-
04.01.2014 Вниманию водителей! Порыв водопровода на Некрасовской вызвал обледенение проезжей части
-
02.10.2019 Движение по важной развязке перекрыто во Владивостоке
-
23.01.2016 Во Владивостоке в районе остановки «Молодежная» произошел порыв теплотрассы
-
24.06.2015 Пешеходные переходы во Владивостоке оборудуют по-новому. Аналогов нет в России
Добавить комментарий