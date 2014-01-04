Обледенение дорог: машины «улетают» с проезжей части

На участке автотрассы в районе Горностая (спуск к поселку Рыбачий) отмечается обледенение дорожного полотна. На данном участке дороги зафиксированы два случая съезда автомобилей с проезжей части, сообщает "Вести: Приморье".

Госавтоинспекция Владивостока информирует автомобилистов об ухудшении дорожных условий на участке автотрассы в районе Горностая (спуск к поселку Рыбачий). Отмечается обледенение дорожного полотна. На данном участке дороги зафиксированы два случая съезда автомобилей с проезжей части. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю.

Информация о неблагоприятных дорожных условиях передана в администрацию города для принятия соответствующих мер по устранению выявленных недостатков содержания улично-дорожной сети.

Руководство Госавтоинспекции Владивостока настоятельно рекомендует автомобилистам проявлять повышенное внимание и осторожность при движении в условиях мокрого асфальта и обледенения дорожного полотна, неукоснительно соблюдать скоростной режим и выполнять требования правил дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]