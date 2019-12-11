Пенсионеры получат две пенсии
В Российской Федерации пенсионеры, которые получают выплаты по старости с 1 по 8 число, в этом месяце получат сразу две пенсии: за декабрь и январь. Такое поручение дала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «МК».
Голикова выступила на заседании Пенсионного фонда и заявила, что пенсионеры должны получить выплаты за январь перед наступлением новогодних каникул, чтобы они не остались в праздники без средств к существованию.
В свою очередь, глава ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет произведено уже в двадцатых числах декабря. А те пенсионеры, которые не успеют получить пенсионную выплату за январь до Нового года, смогут сделать это в отделениях почты с период 3 по 6 января, а также 8 января. Сообщается, что 7 января почта работать не будет.
Отметим, с 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6 процента (приблизительно на 1000 рублей). Работающие пенсионеры получат возможность претендовать на увеличение пенсии (пересчет пенсионных баллов) с 1 августа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
10.01.2017 Стало известно, когда приморские пенсионеры получат единовременную выплату
-
24.01.2017 С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров вырастут
-
19.01.2018 Пенсионеров Приморья поддержат «губернаторской тысячей»
-
08.12.2016 По 5 тысяч рублей приморские пенсионеры получат в январе 2017 года
-
16.12.2016 Более 550 тысяч приморцев получат единовременную выплату в январе
-
22.12.2014 В России пенсии «конвертируют в баллы»
Добавить комментарий