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В центре Владивостока неизвестные попытались поджечь салон красоты

В центре Владивостока неизвестные попытались поджечь салон красоты

Фото: Инстаграм @mestopro.dv


Разбили окно,  облили стену бензином и подожгли — сотрудники салона красоты напротив Владивостокского цирка ищут свидетелей поджога, — сообщают «Вести: Приморье».

«Это Светланская улица, дом 72, прям вдоль дороги, практически напротив нас цирк. Если кто-то ехал мимо сегодня, 17 декабря, с 4.30 утра до 5.10 и видел что-то подозрительное около нашего здания или, может, видеорегистратор записал происходящее. Пожалуйста, выйдите на связь с нами!», — написали обращение в паблике @mestopro.dv сотрудники пострадавшей парикмахерской.

Разбитое стекло, запах бензина и обгорелая стена — вот,  что обнаружили сотрудники, придя утром на работу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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