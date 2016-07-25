В центре Владивостока неизвестные попытались поджечь салон красоты
Разбили окно, облили стену бензином и подожгли — сотрудники салона красоты напротив Владивостокского цирка ищут свидетелей поджога, — сообщают «Вести: Приморье».
«Это Светланская улица, дом 72, прям вдоль дороги, практически напротив нас цирк. Если кто-то ехал мимо сегодня, 17 декабря, с 4.30 утра до 5.10 и видел что-то подозрительное около нашего здания или, может, видеорегистратор записал происходящее. Пожалуйста, выйдите на связь с нами!», — написали обращение в паблике @mestopro.dv сотрудники пострадавшей парикмахерской.
Разбитое стекло, запах бензина и обгорелая стена — вот, что обнаружили сотрудники, придя утром на работу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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