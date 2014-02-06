Краевой врачебно-физкультурный диспансер оснастили современным оборудованием





Врачебно–физкультурный диспансер Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи получил более 60 единиц оборудования на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на департамент здравоохранения края.

Среди приобретений – цифровой передвижной рентген-аппарат, два новейших аппарата ультразвукового исследования, ударно-волновая установка, а также различное диагностическое, физиотерапевтическое и лабораторное оборудование. Такого масштабного поступления оборудования и медтехники одномоментно здесь не помнят и старожилы. Теперь спортсмены могут пройти обследование в полном объеме.

«Мы очень довольны. Получили столько новой медтехники – теперь можем выполнять различные виды исследований, начиная от анализов, в том числе биохимических, заканчивая эхокардиографией. Раньше такого не было в диспансере», – горит заведующая Светлана Анори.

Она отметила, что в коллективе такое приобретение называют не иначе, как подарок физкультурному диспансеру в честь его 70-летия.

«Приобретение данного оборудования позволит учреждению работать современно, качественно, соответствовать всем требованиям, которые предъявляются для сохранения здоровья спортсменов и лиц, ведущих активный образ жизни», – говорит и.о. главного врача Краевого центра специализированных видов медицинской помощи Надежда Горелик.

Самый большой контингент пациентов врачебно-физкультурного диспансера – дети. Теперь следить за их здоровьем стало легче и эффективнее.

«80% наших пациентов – это дети, которые занимаются спортом, стоящие у нас на диспансерном наблюдении. И уже остальные – это спортсмены-профессионалы, спортсмены-любители, лица, ведущие активный образ жизни, участники марафонов, забегов – тоже обращаются к нам за справками и диагностикой», – говорит Светлана Анори.

По ее словам, благодаря приобретению некоторых аппаратов специалисты диспансера смогут теперь не только обследовать, но и проводить лечение. Например, на новом лор-комбайне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]