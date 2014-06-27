В Приморье принят краевой бюджет на будущую «трехлетку»

Проект главного финансового документа Приморья одобрен в последнем, третьем, чтении краевыми парламентариями в среду, 18 декабря. Участие в заседании Законодательного Собрания принял губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, к третьему чтению параметры бюджета не изменились: доходная часть на 2020 год составляет 136,7 миллиарда рублей, расходная – 141,5 миллиарда. Дефицит, который составил 4,8 миллиарда рублей, защищен остатками средств на начало года.

По словам первого вице-губернатора Веры Щербина, бюджет Приморья по-прежнему остается социально направленным – увеличены расходы на образование, здравоохранение, социальную политику.

В полном объеме предусмотрены средства на все меры соцподдержки приморцев, в том числе и новые, инициируемые губернатором края Олегом Кожемяко. Это единовременные выплаты для сокращения уровня бедности в регионе неработающим пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума, расширение категории лиц, имеющих право на компенсацию транспортных расходов, организация санаторно-курортного лечения лиц старшего поколения, отнесенных к льготной категории граждан, ежемесячные выплаты до уровня прожиточного минимума приморцам, ухаживающим за инвалидами I группы, и ежегодная, начиная с 2020 года, индексация на уровень инфляции ежемесячных социальных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, пострадавшим от политических репрессий, лицам, имеющим заслуги перед Отечеством и Приморским краем.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]