Вооруженные преступники ограбили коттедж профессора ДВФУ, а хозяев избили
Сотрудники полиции ищут злоумышленников, совершивших разбойное нападение на двухэтажный коттедж в пригороде Владивостока. Проживающих в доме пожилых супругов избили, ограбили и связали скотчем.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, вечером двое вооруженных преступников в масках проникли на территорию частного дома, где проживают пожилая женщина – профессор одной из кафедр ДВФУ и ее супруг, занимающийся коммерческой деятельностью.
Вооруженные пистолетом разбойники нанесли владельцам коттеджа телесные повреждения, связали их скотчем и, угрожая убийством, забрали деньги, а также различные ювелирные изделия с драгоценными камнями. Общий ущерб от действий налетчиков составил около 700 тысяч рублей.
По факту разбойного нападения с проникновением в жилище с крупным ущербом возбуждено уголовное дело. Налетчикам грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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