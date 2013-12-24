Вооруженные преступники ограбили коттедж профессора ДВФУ, а хозяев избили

Сотрудники полиции ищут злоумышленников, совершивших разбойное нападение на двухэтажный коттедж в пригороде Владивостока. Проживающих в доме пожилых супругов избили, ограбили и связали скотчем.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, вечером двое вооруженных преступников в масках проникли на территорию частного дома, где проживают пожилая женщина – профессор одной из кафедр ДВФУ и ее супруг, занимающийся коммерческой деятельностью.

Вооруженные пистолетом разбойники нанесли владельцам коттеджа телесные повреждения, связали их скотчем и, угрожая убийством, забрали деньги, а также различные ювелирные изделия с драгоценными камнями. Общий ущерб от действий налетчиков составил около 700 тысяч рублей.

По факту разбойного нападения с проникновением в жилище с крупным ущербом возбуждено уголовное дело. Налетчикам грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru