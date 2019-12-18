Новая доплата ждет пенсионеров Приморья с 1 января 2020 года

6 тысяч рублей будут доплачивать пенсионерам, размер пособия которых составляет меньше прожиточного минимума. Об этом и не только заявила первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина в программе "Вести: Приморье. Интервью". Подробности в видеоматериале.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]