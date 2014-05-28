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Медаль и тысячу рублей за год брака выдадут золотым юбилярам Приморья

Медаль и тысячу рублей за год брака выдадут золотым юбилярам Приморья

Фото: ЗАКС ПК


Новая награда появится в Приморском крае. Супругам, отметившим «золотую свадьбу», вручат почетный знак и денежное вознаграждение, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ЗАКС.

Приморские депутаты поддержали в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О наградах Приморского края".

По инициативе комитета по социальной политике и защите прав граждан в Приморье учреждается новая региональная награда – "Семейная доблесть". Почетный знак и денежное вознаграждение смогут получить пары, постоянно проживающие на территории Приморского края не менее 10 лет, состоящие в зарегистрированном браке не менее 50-ти лет и создавшие социально ответственную семью, основанную на взаимной любви и верности.

Как сообщила председатель комитета Татьяна Косьяненко, Почетный знак имеет три степени, в зависимости от стажа семейной жизни. Знак третьей степени могут получить семьи, отметившие 50-летие совместной жизни, второй - 55-летие, награда первой степени для тех, кто отметил 60 и более лет со дня государственной регистрации заключения ими брака в органах ЗАГСа.

Законопроектом предлагается при награждении почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" выплачивать единовременно денежное вознаграждение, минимальный размер которого составляет 33 900 рублей, максимальный – 57 471 рублей.

Ходатайствовать о награждении должны представительные органы местного самоуправления того муниципального образования, где проживают юбиляры. Законопроект устанавливает квоту для награждения в зависимости от численности населения. Например, во Владивостоке каждый год смогут отметить четыре семьи.

По данным департамента записи актов гражданского состояния края   на 1 июля 2019 года в Приморье проживают 70 пар со стажем семейной жизни 50 лет, 17 пар, отметивших 55-летие совместной жизни, и 16 пар, проживших вместе 60 лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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