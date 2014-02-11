Главная «Владмама» станет защитником приморских детей





Директора портала «Владмама» избрали детским омбудсменом Приморского края, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ЗАКСа.

Кандидатуру Ольги Романовой на должность уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае на рассмотрение депутатов внес губернатор. Романова является генеральным директором ООО "Продюсерского центра "Рост", генеральным директором ООО "Владмама", президентом Благотворительного фонда "Владмама".

Ольга Романова — журналист, в 1995 году окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «Журналистика».

С 1995 по 2000 год работала на Российской Вещательной Корпорации (РВК) во Владивостоке, репортером, затем ведущей и редактором еженедельной информационно-аналитической программы «Монитор». В 1998 году возглавила отдел новостей РВК. С 1999 по 2000 год – директор программ РВК. В сентябре 2000 года стала соучредителем и директором ЗАО «Продюсерский центр «Рост». С апреля 2006 года и по настоящее время – главный редактор, генеральный директор портала «Владмама».



Более десяти лет Ольга Романова занимается проблемами детей, активно работает в Общественном экспертном совете при Губернаторе Приморского края, в рабочей группе по развитию дошкольного образования г. Владивостока и других объединениях, зарекомендовала себя как грамотный, ответственный и инициативный человек. В соответствии с установленной процедурой кандидатура Ольги Романовой была поддержана Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.



Как рассказала депутатам Ольга Романова, главной задаче на должности уполномоченного по правам ребенка для нее станет предотвращение кризисных ситуаций с детьми. «Это задача не для одиночки, поэтому для меня важно объединить усилия и родительского сообщества, и некоммерческого сектора, и органов исполнительной власти, депутатов на краевом уровне и на муниципальном», — отметила Ольга Романова.



Напомним, что по инициативе главы региона в связи с принятием федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ", в октябре текущего года был принят закон "Об уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае", учредивший соответствующую государственную должность. Уполномоченным может быть назначен гражданин РФ, в возрасте не моложе 30 лет, проживающий на территории Приморского края, имеющий высшее образование и опыт работы в сфере защиты прав и законных интересов детей. Для обеспечения его деятельности создается аппарат. Срок полномочий детского омбудсмена — пять лет.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]