Игорь Чемерис: "Нужно помогать старшему поколению и создавать стартовую площадку для молодого поколения"
"Вести: Приморье. Интервью" с депутатом Законодательного Собрания Приморского края Игорем Чемерисом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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