Технопарк «Кванториум» открылся в Приморье

Торжественное открытие Кванториума состоялось в четверг, 19 декабря, во Владивостоке. Инновационный технопарк, который смогут посещать ребята со всего края, расположился на базе Владивостокского городского Дворца детского творчества. Кванториум представляет собой оснащенную самым современным высокотехнологичным оборудованием площадку для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

Как сообщили в администрации края, создание в крае сети технопарков соответствует задачам национального проекта «Образование» и призвано помочь школьникам определиться с будущей профессией, получить необходимые теоретические и практические знания.

Ремонт дворца творчества проводился на средства дальневосточной субсидии из федерального бюджета. Оборудование, часть которого не имеет аналогов в Приморье, включая мощные графические 3D-станции, промышленные 3D-принтеры, хроматограф и даже первый на Дальнем Востоке программируемый робот-манипулятор, приобрели в рамках нацпроекта «Образование» на сумму 73 миллиона рублей.

В составе Кванториума насчитывается семь квантумов-лабораторий, в каждой из которых ребят научат решать те или иные задачи. Так, лаборатория «IT-квантум» нацелена на углубленное изучение программирования, сетевых технологий, освоение высокоуровневых языков программирования и Интернета Вещей (IoT).

Лаборатория «Биоквантум» посвящена изучению биологии, микробиологии, ботаники, генетики. Здесь школьники научатся работать с современными средствами исследования невидимого мира, к примеру, микроскопами и хроматографами, узнают, как выращивать клеточные культуры, как применяются современные биотехнологии для очистки воды, размножения лекарственных растений, и, в итоге – для улучшения жизни людей.

В лаборатории «Промробоквантум» работа будет нацелена главным образом на изучение передовых технологий в области электроники, мехатроники и программирования, конструирование и программирование роботов.

В лаборатории «Энерджиквантум» школьники будут аккумулировать, сохранять и использовать солнечную энергию, которая является первоисточником всех энергоносителей на нашей планете. «Промдизайн» заточен на обучение ребят навыкам 3D-моделирования и визуализации, а также узнают специфику профессии промышленного дизайнера.

В лаборатории «VR/AR-квантум» желающие получат знания из области компьютерного зрения, систем трекинга, 3D-моделирования. Мастерская лаборатории «Хайтек» оснащена высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, станками лазерным, паяльным и другим современным оборудованием. Именно здесь ребята смогут изготовить любое изделие, начиная с фигурки любимого персонажа кинофильма и заканчивая сложным электронным устройством.

Планируется, что в ближайшие три года в рамках нацпроекта «Образование» «Кванториумы» появятся также в Арсеньеве, Уссурийске и Артеме. А к 2024 году в крае будут работать шесть подобных учреждений. Это позволит охватить занятиями более 8 тысяч ребят. В следующем году начнется проектирование технопарков.

Отметим, открытие технопарка «Кванториум» отвечает задачам регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в числе которых – охват 80% юных приморцев дополнительным образованием, совершенствование методов допобразования детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]