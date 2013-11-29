34 новых «скорых» пополнили автопарки медучреждений края





Парк службы скорой помощи городов и районов Приморья пополнился 34 новыми автомобилями УАЗ класса «В» и Ford класса «С», оснащенными современным медицинским оборудованием, — сообщают «Вести: Приморье» по данным АПК.

Ключи от новых санитарных машин главным врачам вручил Губернатор края Олег Кожемяко.

Перед началом торжественной церемонии глава региона осмотрел автомобили, пообщался с главными врачами районных больниц и водителями скорых.

Новые скорые получили сразу 19 медучреждений Приморья. Новый сантранспорт заменит машины, которые выработали свой ресурс.

Наибольшее количество новых автомобилей скорой помощи получает краевая столица. Автопарк скорой медицинской помощи Владивостока пополнили сразу семь автомашин: пять УАЗов и оба реанимобиля Forda класса «С». Четыре автомобиля отправились в Уссурийск, три – в Находку, по две новых скорых получили Лесозаводск, Артем, Партизанск и Хороль. По одной автомашине – Спасск-Дальний, Арсеньев. Дальнегорск, Дальнереченск, Красноармейский, Яковлевский, Пограничный, Пожарский, Ханкайский, Хасанский и Чугуевский районы, а также районная больница поселка Пластун.

Олег Кожемяко подчеркнул, что это значимое событие, особенно для людей, проживающих в отдаленных районах Приморья.

«В автомобиле есть все необходимое, чтобы оказать первую помощь, сопроводить больного, спасти ему жизнь. Мы делаем все, чтобы лечебные учреждения края оснащались не только скорыми, но оборудованием – на эти цели было направлено 29 миллиардов рублей. Проводили также ремонт больниц и поликлиник», – обозначил он.

По словам губернатора, эта работа будет продолжена.

«В течение нескольких дней добавим еще в первичное звено почти 180 миллионов рублей на приобретение оборудования. Будем продолжать работу по привлечению медицинских кадров, улучшению качества обслуживания населения, делать так, чтобы здравоохранение отвечало потребностям людей», – заявил Олег Кожемяко и пожелал врачам накануне Нового года хороших дежурств.

Автомобили класса «С» – реанимационные палаты на колесах, класса «В» – машины для оказания скорой и неотложной медпомощи. Они оснащены 52 единицами оборудования и медицинских изделий. Так, в каждой машине есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование.Есть система видеорегистрации, кондиционирования, сейф для хранения лекарственных препаратов, дополнительные приборы отопления. Такая оснащенность позволяет обеспечивать комфортное перемещение как медицинских бригад, так и пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]