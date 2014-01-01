Анонимность в сети: «чужой» номер телефона можно арендовать на 20 минут
Российские пользователи, чтобы остаться анонимными в сети, начали часто пользоваться сервисами, которые на несколько часов дают клиенту в аренду телефонный номер. Это может привести к росту мошенничества, с которым столкнутся пользователи социальных сетей и онлайн-магазинов, считают эксперты по кибербезопасности, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.ru.
«Подобные сервисы фактически предоставляют мобильный номер в аренду на срок от 20 минут до нескольких часов, это стоит от 3 до 300 рублей. Судя по ошибкам в англоязычных версиях сайтов, сервисы направлены на русскоязычную аудиторию», — считает Артем Гавриченков, технический директор компании, занимающейся веб-безопасностью.
Как объясняют специалисты, сервисы предоставляют клиентам телефонные номера, чтобы те могли зарегистрироваться в приложении или соцсети. С помощью «чужих» номеров пользователи могут верифицироваться во многих популярных приложениях.
Как отмечают эксперты, подобные ресурсы можно использовать для распространения вредоносных программ и других видов мошенничества. Больше всего риски касаются пользователей соцсетей и онлайн-магазинов.
«При помощи сгенерированных аккаунтов могут накручивать лайки у постов, чем заманивают пользователей. При этом в таких постах могут, например, продавать несуществующий товар. Аналогичная ситуация с накручиванием лайков у зловредных приложений», — отметил эксперт по антивирусам Виктор Чебышев.
Сообщается, что с этой проблемой онлайн-ресурсы пытаются бороться с помощью блокировок, однако список номеров, которые можно брать в аренду, быстро обновляется.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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