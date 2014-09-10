Дни Кореи в Приморье: кавер-танцы K-POP и Hanbok Fashion Show

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с Генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хваном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества территорий в 2020 году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Олег Кожемяко выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Приморьем и Южной Кореей.

«Мы искренне рады, что увеличивается взаимный товарооборот, растет поток туристов, расширяются культурные связи. И поддержим все проекты и начинания, которые планируются на нашей территории. Мы также заинтересованы в оказании всесторонней помощи корейским инвесторам», – подчеркнул глава Приморья.

Губернатор упомянул, что с 23 сентября по 8 октября 2020 года во Владивостоке пройдет первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, в котором будут представлены творческие коллективы из стран Азии.

«В фестивале примет участие национальный театр современного танца из Республики Корея. Надеемся, что на это мероприятие будет привлечено значительное число жителей вашей страны», – обратился Олег Кожемяко к дипломату.

Генеральный консул отметил, что в следующем на территории Приморья запланирован целый ряд масштабных мероприятий с участием представителей Южной Кореи.

«Наша культурная программа поможет увеличить туристический поток из Кореи. Самое масштабное событие состоится на площади Владивостока 27 июня в рамках Дня Кореи – конкурс на лучшее исполнение кавер-танцев K-POP. Предварительно будут проведены отборочные туры. Помимо танцевального конкурса в этот день на площади города пройдут Hanbok Fashion Show, выступление ансамбля “Хэдон” из ДВФУ – традиционные корейские барабаны, тхэквондо и другое», – рассказал О Сунг Хван, добавив, что также запланированы мероприятия в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией.

Олег Кожемяко предложил разработать дорожные карты по всем направлениям, предложенным генконсулом, и подчеркнул, что Администрация Приморья окажет активную поддержку в проведении мероприятий на территории края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]