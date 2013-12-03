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Лучший эскиз фасада «Олимпийца» выбрали приморцы

Лучший эскиз фасада «Олимпийца» выбрали приморцы

Определен проект реконструкции фасада учебно-спортивного центра «Олимпиец» во Владивостоке. Лучший эскиз выбрали сами жители Приморского края в ходе интернет-голосования, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Из трех представленных эскизов наибольшее количество голосов – 1460 – набрал вариант 2.

Второе место с большой разницей занял вариант 3, набрав 702 голоса, и на третьем месте – вариант 1 с 434 проголосовавшими.

Выбранный проект будет взят за основу реконструкции фасада «Олимпийца».

Отметим, спорткомплекс «Олимпиец» был введен в эксплуатацию в 1988 году. В нем неоднократно проходили акклиматизационно-подготовительные сборы национальные команды перед летними Олимпийскими играми в Сеуле (1988 год), Сиднее (2000 год), Пекине (2008 год), чемпионатами и первенствами мира, Универсиадами и международными турнирами в странах АТР.

В настоящее время в спорткомплексе проводятся краевые, дальневосточные, всероссийские и международные соревнования по различным видам спорта, работают секции по боксу, кикбоксингу, самбо, кудо, бадминтону, дзюдо, художественной гимнастике. В единственном на весь Дальний Восток 50-метровом бассейне занимаются плаванием и синхронным плаванием.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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