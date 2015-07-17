Авария остановила сотни машин: движение блокировано

Авария, в которой столкнулись грузовик и седан, блокировала движение по трассе. Дорога из аэропорта до Владивостока забита машинами, сообщает "Вести:Приморье".

- Мы стоим, просто стоим, три полосы движения превратились в большую стоянку, - отметила очевидец происшествия Наталья. Это авария произошла в районе развязки, где приморцы и гости края любят фотографироваться у статуи с тиграми.

Детали происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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