«Дыши, моя Земля»: дети из Владивостока стали участниками клипа (видео)

Во Владивостоке сняли клип, посвященный проблеме загрязнения окружающей среды. Актеры и исполнители песни – дети. Съемки прошли в октябре в окрестностях города – на золоотвале в районе Фадеева, в бухте Стеклянной, у Артемовской ГРЭС, в геокуполе на Морском кладбище и в лесу в районе Седанки. О том, как появилась песня, и о создании видеоролика рассказали организаторы проекта, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Видеоклип «Дыши, моя Земля» впервые показали 16 декабря на благотворительном экологическом концерте в театре Underground. В клипе представлен постапокалипсис – что будет, если население продолжит загрязнять планету. Предположительно, дети живут в мире, где нет ни воды, ни растений, а цветы остается только рисовать на пластиковых пленках.

Екатерина Бабенко, продюсер проекта и автор песни, рассказывает: «Песня была написана пару лет назад для арт-проекта, где мы с ребятами из детских домов и коррекционных школ готовились к выставке картин «Дыши, моя Земля». Думала, что впервые ее споем там, но этого не случилось – мы были очень увлечены живописью. Мне кажется, что сейчас песня дождалась своего момента. Она в своем времени, нашла своих героев».

В съемках клипа приняли участие 15 детей из Владивостока разных возрастов. На кастинг приглашали всех желающих. Оценивали вокальные данные детей и артистизм.

Все части клипа отсняли за четыре дня в октябре, еще три недели ушло на монтаж и спецэффекты. Сниматься детям пришлось в сложных условиях: два дня провели на золоотвале в районе Фадеева, после – смена локаций. Прыжки в листья и в воду, бег по морю, лазание по скалам, прогулки по канализационным трубам – со всеми задачами дети справились успешно.

Алексей Распутный, режиссер и сценарист, отмечает, что с детьми оказалось легко работать – они быстро понимали, какие эмоции нужно сыграть. Сцены были продуманы заранее, но на съемочной площадке приходилось подстраиваться под новые условия. Иногда появлялись идеи, которые тут же воплощали, импровизировали.

«Есть моменты которые, казалось бы, по эмоциональной подаче можно было дотянуть, сделать более качественно. Но у нас было 15 детей на площадке и не так много времени. Сцены некогда было переснимать, чтобы не растягивать процесс на месяц. В рамках отведенного времени получилось местами даже лучше, чем планировалось», – считает Алексей.

Директор проекта и съемочной площадки Нина Сурай рассказывает о процессе съемки: «Когда работаешь с детьми, эмоций всегда очень много. Видно было, как они поначалу привыкали друг к другу. И они действительно работали. Они слушали режиссера, оператора, им всем было интересно».

Как добавляют организаторы проекта, молодому поколению важно знать об экологических проблемах: «Хочется, чтобы дети понимали, что на самом деле происходит в мире, и знали, что нужно действовать».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]