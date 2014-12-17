Малая авиация продолжает работать для приморцев

22 декабря исполняется пять лет с начала эксплуатации авиакомпанией «Аврора» воздушных судов Viking DHC-6 Twin Otter 400. Именно в этот день в 2014 году авиакомпания выполнила первые пассажирские рейсы на новом самолете по местным маршрутам Владивосток – Кавалерово – Пластун и Владивосток – Терней – Амгу – Светлая в Приморском крае. Всего за это время перевезено почти 150 тысяч пассажиров, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Сейчас в авиапарке «Авроры» три самолета типа Viking DHC 6-400, им присвоены имена известных деятелей Приморья: «Иван Надаров», «Владимир Арсеньев» и «Владимир Сайбель».

«Реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе, при поддержке Администрации Приморья авиакомпания сегодня выполняет десять регулярных внутрикраевых рейсов на трех самолетах DHC-6 – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, из Дальнереченска в Восток. Благодаря программе субсидирования из бюджета края цена билета остается доступной для жителей Приморья и туристов», - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, добавив, что, например, слетать из Владивостока в Терней можно за 2507 рублей в одну сторону, дешевле, чем на автобусе, и гораздо быстрее: вместо 14 часов – два.

Как рассказали в авиакомпании, за 5 лет «Аврора» на DHC-6 перевезла около 150 тысяч пассажиров, выполнила более 13 тысяч рейсов, провела в полете около 16 тысяч часов.

По словам специалистов, самолеты Viking DHC-6 Twin Otter Series 400 демонстрируют оптимальное соотношение технических и экономических параметров. Эти неприхотливые и надежные воздушные корабли могут использоваться на небольших аэродромах: при длине корпуса 15,8 метра и размахе крыла 19,8 метра требуемая полоса взлета и посадки для данного самолета составляет всего 360 метров. Данные параметры подпадают под класс укороченных взлетно-посадочных характеристик. Именно поэтому DHС-6 выбран авиакомпанией на роль основного самолета для местных линий и эксплуатируется на всех ныне существующих аэродромах и посадочных площадках Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]