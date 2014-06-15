Россияне закрывают банковские вклады ради прибыли
2019 год, возможно, войдет в российскую историю как переломный в инвестиционных предпочтениях частных инвесторов.
В 2019 году спрос на инвестиционные продукты стал по-настоящему массовым. Только за первые десять месяцев текущего года количество уникальных клиентов на бирже выросло более чем на 1,2 млн, а их общее число превысило 3,2 млн человек. Уверенно растет число инвесторов в паевые инвестиционные фонды. По данным Investfunds, с начала года частные инвесторы вложили в розничные ПИФы 52 млрд руб, а общий объем активов таких фондов достиг отметки 409 млрд руб, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на special.kommersant.ru
Популяризации инвестиций способствовали естественные экономические факторы: падение ставок по вкладам и рост фондового рынка. Пять лет назад средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков превышала уровень 15%, а в настоящее время она находится на отметке 6,4%. Такие радикальные изменения связаны с денежно-кредитной политикой Банка России. Частные клиенты банков, привыкшие к высоким доходностям, были вынуждены искать более прибыльную замену депозитам.
По словам гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, снижение ставок заставило вкладчиков задуматься: а есть ли какие-то другие варианты, которые могут не только защитить от инфляции, но и помогут заработать? Такой альтернативой стал финансовый рынок и инвестиционные продукты, на него ориентированные.
В ближайшие месяцы снижение ставок по вкладам продолжится, считают на рынке, а следовательно, тенденция по перетоку вкладчиков в инвестиции сохранится. По мнению президента Национальной финансовой ассоциации Василия Заблоцкого, Банк России может снизить ключевую ставку до 6% к первой половине 2020 года. «В этих условиях ставки по вкладам продолжат падение, а значит, вкладчики будут искать альтернативные способы вложения средств — например, в облигации», — отмечает господин Заблоцкий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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