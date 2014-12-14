Житель Артема несколько часов просил о помощи
Вчера в районе Весенней на дороге, которая проходит между домами частного сектора, грузовик не смог преодолеть сотню метров, чтобы выехать на федеральную трассу, сообщает "Вести: Приморье".
- Скользкая дорога ничем не обработана, разогнаться не было возможности, машину заносило, переживал, что могу въехать в забор владельца рядом стоящего дома, - пояснил житель Артема Евгений.
- Я не проживаю в том районе, заехал по делам, а уехать не смог. Десятки водителей на внедорожниках проезжали мимо. На мою просьбу о помощи отвечали, что нет времени и возможности. Лишь один из водителей легковушки, не имея возможности мне помочь и вытащить грузовик, согласился довезти меня до ближайшего строительного магазина. Я купил мешок песка и отсыпал участок дороги. Мне потребовалось несколько часов, чтобы решить проблему с выездом. Жаль, что в Приморье люди становятся такими безразличными, пояснил Евгений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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