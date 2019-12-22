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На центральной площади продолжают работать снежные пушки

На центральной площади продолжают работать снежные пушки

Зима пока не порадовала приморцев обилием сугробов. Отсутствие снега внесло коррективы в подготовке к любимому всеми празднику. На центральной площади Владивостока продолжают работать снежные пушки. Власти готовят город к празднованию Нового года. 

- Конечно, очень хотелось, чтобы лежал настоящий снег. Ведь это впечатления из детства. Сугробы, снежки и сосульки на носу. Все это незабываемо. Хороводы вокруг елки и всегда отличное настроение. Очень жалко, что снега нет, но не стоит унывать. Надеемся, что власти смогут подарить приморцам и гостям края настоящую атмосферу праздника, - сказали супруги Анна Михайловна и Александр Михайлович.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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