На центральной площади продолжают работать снежные пушки

Зима пока не порадовала приморцев обилием сугробов. Отсутствие снега внесло коррективы в подготовке к любимому всеми празднику. На центральной площади Владивостока продолжают работать снежные пушки. Власти готовят город к празднованию Нового года.

- Конечно, очень хотелось, чтобы лежал настоящий снег. Ведь это впечатления из детства. Сугробы, снежки и сосульки на носу. Все это незабываемо. Хороводы вокруг елки и всегда отличное настроение. Очень жалко, что снега нет, но не стоит унывать. Надеемся, что власти смогут подарить приморцам и гостям края настоящую атмосферу праздника, - сказали супруги Анна Михайловна и Александр Михайлович.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]