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Странные маневры водителя автобуса озадачили автомобилистов Владивостока (видео)

Странные маневры водителя автобуса озадачили автомобилистов Владивостока (видео)

Действия водителя автобуса 60-го маршрута озадачили автомобилистов Владивостока днем 22 декабря

Огромный автобус перегородил движение на односторонней дороге по улице Фонтанная от телецентра в сторону мэрии города, сообщает "Вести: Приморье".

На вопрос: «Что он делает?», водитель отвечал, что это приказ начальства. Простояв несколько минут, автобус развернулся вдоль направления движения, «припарковался» вторым рядом и включил «аварийку».

Чуть позже выяснилось, что таким «макаром», власти города перекрыли движение в сторону Океанского проспекта, где в эти минуты проходит парад Дедов Морозов.

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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