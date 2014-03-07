Странные маневры водителя автобуса озадачили автомобилистов Владивостока (видео)
Действия водителя автобуса 60-го маршрута озадачили автомобилистов Владивостока днем 22 декабря
Огромный автобус перегородил движение на односторонней дороге по улице Фонтанная от телецентра в сторону мэрии города, сообщает "Вести: Приморье".
На вопрос: «Что он делает?», водитель отвечал, что это приказ начальства. Простояв несколько минут, автобус развернулся вдоль направления движения, «припарковался» вторым рядом и включил «аварийку».
Чуть позже выяснилось, что таким «макаром», власти города перекрыли движение в сторону Океанского проспекта, где в эти минуты проходит парад Дедов Морозов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
10.03.2017 В центре Владивостока пассажирский автобус чуть не сбил пешеходов
-
11.04.2016 В тестовом режиме изменена схема движения автобусного маршрута № 85Ц во Владивостоке
-
21.10.2015 Во Владивостоке полиция разыскивает водитель автобуса, задавившего молодого мужчину
-
07.03.2014 Жительница Владивостока получила травму, садясь в автобус в центре города
-
31.10.2018 Водитель 60-го автобуса во Владивостоке предложил пассажиру подраться
-
21.03.2018 Виновник резонансного ДТП на Океанском проспекте Владивостока отстранен от работы (видео)
Добавить комментарий