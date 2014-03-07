Странные маневры водителя автобуса озадачили автомобилистов Владивостока (видео)

Действия водителя автобуса 60-го маршрута озадачили автомобилистов Владивостока днем 22 декабря

Огромный автобус перегородил движение на односторонней дороге по улице Фонтанная от телецентра в сторону мэрии города, сообщает "Вести: Приморье".

На вопрос: «Что он делает?», водитель отвечал, что это приказ начальства. Простояв несколько минут, автобус развернулся вдоль направления движения, «припарковался» вторым рядом и включил «аварийку».

Чуть позже выяснилось, что таким «макаром», власти города перекрыли движение в сторону Океанского проспекта, где в эти минуты проходит парад Дедов Морозов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]