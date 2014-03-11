В Следственном комитете рассказали подробности стрельбы у ресторана в Дальгегорске
В Дальнегорске проводится доследственная проверка по факту хулиганских действий
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю приняты к производству материалы доследственной проверки по факту стрельбы около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске, по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по ПК.
По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрелы из ружья.
В результате хулиганских действий ранения получили четверо местных жителей.
В рамках доследственной проверки проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к происшествию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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