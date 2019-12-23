"Снежная буря" разыгралась в центре Владивостока

Сегодня, 23 декабря, на центральной площади Владивостока разыгралась настоящая снежная буря. Так в краевой столице приступили к возведению снежной крепости. А главным материалом для её создания стал искусственный снег, именно поэтому на площади с утра работает пушка.

Жители и гости города уже успели оценить это и поделились фото и видеоматериалами в социальных сетях.

Как отметили в мэрии, совсем скоро завершится монтаж новогоднего городка на центральной площади Владивостока, которая уже радует посетителей красочными арт-объектами. В вечернее время яркими огнями переливаются установленные здесь арфа и саксофон, снеговик, кораблик, а также главная новогодняя елка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]