"Снежная буря" разыгралась в центре Владивостока
Сегодня, 23 декабря, на центральной площади Владивостока разыгралась настоящая снежная буря. Так в краевой столице приступили к возведению снежной крепости. А главным материалом для её создания стал искусственный снег, именно поэтому на площади с утра работает пушка.
Жители и гости города уже успели оценить это и поделились фото и видеоматериалами в социальных сетях.
Как отметили в мэрии, совсем скоро завершится монтаж новогоднего городка на центральной площади Владивостока, которая уже радует посетителей красочными арт-объектами. В вечернее время яркими огнями переливаются установленные здесь арфа и саксофон, снеговик, кораблик, а также главная новогодняя елка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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