Новости Общество Культура

Вчера, 23:08
 

Главного библиотекаря Арсеньева наградил Министр Культуры РФ

Главного библиотекаря Арсеньева наградил Министр Культуры РФ

Фото: ars.town


Анна Коломиец, заведующая Центральной детской библиотекой Арсеньева, награждена Благодарностью Министра культуры РФ, — сообщают «Вести: Приморье» по информации городской пресс-службы.

Библиотекарь получила награду за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу.

Анна Анатольевна – инициатор социальных проектов и программ «Растим патриотов», «Особый ребенок в библиотеке», «Лето с книгой», «Библиотерапия». Ее авторский проект «Город читает «Дерсу Узала» рекомендован департаментом культуры Приморского края для использования в работе с читателями Приморья.

Анна Анатольевна оказывает методическую помощь специалистам региональных и краевых библиотек.

Врио Главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень также вручил Анне  Коломиец Благодарность за успехи, достигнутые в 2019 году, активную гражданскую позицию, трудолюбие, инициативность и вклад в развитие города. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести