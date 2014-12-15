Главного библиотекаря Арсеньева наградил Министр Культуры РФ
Анна Коломиец, заведующая Центральной детской библиотекой Арсеньева, награждена Благодарностью Министра культуры РФ, — сообщают «Вести: Приморье» по информации городской пресс-службы.
Библиотекарь получила награду за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу.
Анна Анатольевна – инициатор социальных проектов и программ «Растим патриотов», «Особый ребенок в библиотеке», «Лето с книгой», «Библиотерапия». Ее авторский проект «Город читает «Дерсу Узала» рекомендован департаментом культуры Приморского края для использования в работе с читателями Приморья.
Анна Анатольевна оказывает методическую помощь специалистам региональных и краевых библиотек.
Врио Главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень также вручил Анне Коломиец Благодарность за успехи, достигнутые в 2019 году, активную гражданскую позицию, трудолюбие, инициативность и вклад в развитие города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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