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Незаконную торговлю елками выявили в Уссурийске

Незаконную торговлю елками выявили в Уссурийске

Фото: 25.мвд.рф


У двух предприимчивых уссурийцев изъяли новогодние деревья — продавцы не смогли предъявить на них ни одного документа, — передают «Вести: Приморье» по данным МВД.

В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции провели профилактический рейд, направленный на выявление фактов несанкционированной торговли живыми елями.

Продавцов новогодних деревьев проверили на наличие документов на право торговли в специально отведенных для этого местах, а также документов, подтверждающих, что ели срублены законно.

В ходе рейда сотрудники полиции выявили два факта незаконной торговли деревьями хвойных пород на улице Краснознаменной. За незаконную реализацию деревьев хвойных пород в отношении продавцов составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Ёлки изъяты из незаконного оборота.

Мероприятия по проверке законности организации продажи новогодних елей продолжаются.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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