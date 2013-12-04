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Скачок цен на бензин и дизельное топливо отмечен во Владивостоке

Скачок цен на бензин и дизельное топливо отмечен во Владивостоке

Фото: Vl.ru

Больше всего на АЗС Владивостока подорожало дизельное топливо из-за перехода на его зимний вариант. Но и бензин не отстал – прирост за полтора месяца составил от 0,8 до 2%.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в грядущем 2020 году цены на бензин снова вырастут, поскольку подорожают акцизы. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в сентябре. Он сохранит на действующем уровне только акциз на авиакеросин. Рост на бензин пятого класса составит 3,6%, на дизтопливо – 3,4%.

Акциз на дизельное топливо в 2020-м увеличится на 3,4%, до 8835 рублей, в 2021-м составит 9188 рублей, а в 2022 году - 9556 рублей.

Акциз на бензин пятого класса в 2020-м вырастет на 3,6% по сравнению с 2019-м, до 12 752 рублей за тонну, в 2021-м он составит 13 262 рубля, а в 2022 году – 13 793 рубля.

Акциз на бензин более низкого класса в 2020-м сохранится на уровне в 13 100 рублей, в 2021-м вырастет до 13 624 рублей, в 2022 году – до 14 169 рублей.

Единственная заправочная сеть, которая не подняла цены на топливо, – АО «ННК-Приморнефтепродукт». Цены и на бензин, и на дизель остались на ноябрьском уровне.

АО «ННК-Приморнефтепродукт» (НК «Альянс»)

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

5 ноября

44,06

45,02

47,77

49,29

24 декабря

44,06

45,02

47,77

49,29

% роста

0

0

0

0

Чего не скажешь о прямом конкуренте, причем федерального масштаба. У «Роснефти» весь бензин подорожал почти на 1%, или на 40 копеек за литр. Дизель вырос в цене еще больше – на 2,05 рубля, или на 4,3%.

РН-Востокнефтепродукт (НК «Роснефть»)

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

5 ноября

44,05

45

47,75

47,6

24 декабря

44,45

45,40

48,15

49,65

% роста

0,9%

0,8%

0,8%

4,3%

На «Октанте» перебоев с топливом, которые предрекал Приморский топливный союз, пока не наблюдается. Все виды бензина и дизель есть – и они подорожали. Больше всего прибавил АИ-95: цена за литр выросла на 57 копеек, или 1,2%. 92-й бензин прибавил 45 копеек, или 0,9%, а 98-й – 42 копейки, или 0,8%. Зимнее дизельное топливо подорожало на 1,7 рубля, или на 3,5%.

Октант

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

5 ноября

44,05

45

47,75

47,97

24 декабря

44,47

45,57

48,17

49,67

% роста

0,9%

1,2%

0,8%

3,5%

У «Бензо» снова есть все виды топлива на заправках, хотя недавно наблюдались перебои с 95-м бензином. Тем не менее АИ-92 и АИ-95 есть, и они прибавили в цене 2%, или 90 копеек. Дизель тоже подорожал на 90 копеек, или на 1,8%. При этом АИ-98 стоит так же, как в ноябре.

«Бензо»

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

5 ноября

43,49

44,49

49,09

48,79

24 декабря

44,39

45,39

49,09

49,69

% роста

2%

2%

0

1,8%
У «Восток-Ойл» без изменений тоже остался только 98-й бензин, но у него и так цена 50 рублей за литр. АИ-92 прибавил 0,6%, или 30 копеек, АИ-95 – 40 копеек, или 0,8%. Дизельное топливо подорожало на 1,3 рубля, или 2,7%.

Восток-Ойл

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

5 ноября

43,6

44,5

50

47,7

24 декабря

43,9

44,9

50

49

% роста

0,6%

0,8%

0

2,7%

Небольшая сеть RS-Нефть повысила цену на АИ-92 на 40 копеек, или 0,9%. Дизель у них тоже подорожал значительно – на 2,1%, или ровно на 1 рубль. АИ-95 остался без изменений цены.

RS-Нефть

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

5 ноября

41,5

42,9

-

45,9

24 декабря

41,9

42,9

-

46,9

% роста

0,9%

0

-

2,1%


Заправки-«одиночки» не могут сопротивляться влиянию рынка. Так, на Östwald бензин подорожал на 0,9%, или на 40 копеек, за 92-й и 95-й бензин. Дизель же поднялся в цене сразу на 2 рубля, что равно 4,3%.

Östwald

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

5 ноября

42,3

43,3

-

45,9

24 декабря

42,7

43,7

-

47,9

% роста

0,9%

0,9%

-

4,3%



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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