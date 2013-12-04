Скачок цен на бензин и дизельное топливо отмечен во Владивостоке

Больше всего на АЗС Владивостока подорожало дизельное топливо из-за перехода на его зимний вариант. Но и бензин не отстал – прирост за полтора месяца составил от 0,8 до 2%.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в грядущем 2020 году цены на бензин снова вырастут, поскольку подорожают акцизы. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в сентябре. Он сохранит на действующем уровне только акциз на авиакеросин. Рост на бензин пятого класса составит 3,6%, на дизтопливо – 3,4%.

Акциз на дизельное топливо в 2020-м увеличится на 3,4%, до 8835 рублей, в 2021-м составит 9188 рублей, а в 2022 году - 9556 рублей.

Акциз на бензин пятого класса в 2020-м вырастет на 3,6% по сравнению с 2019-м, до 12 752 рублей за тонну, в 2021-м он составит 13 262 рубля, а в 2022 году – 13 793 рубля.

Акциз на бензин более низкого класса в 2020-м сохранится на уровне в 13 100 рублей, в 2021-м вырастет до 13 624 рублей, в 2022 году – до 14 169 рублей.

Единственная заправочная сеть, которая не подняла цены на топливо, – АО «ННК-Приморнефтепродукт». Цены и на бензин, и на дизель остались на ноябрьском уровне.

АО «ННК-Приморнефтепродукт» (НК «Альянс») АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 5 ноября 44,06 45,02 47,77 49,29 24 декабря 44,06 45,02 47,77 49,29 % роста 0 0 0 0



Чего не скажешь о прямом конкуренте, причем федерального масштаба. У «Роснефти» весь бензин подорожал почти на 1%, или на 40 копеек за литр. Дизель вырос в цене еще больше – на 2,05 рубля, или на 4,3%.

РН-Востокнефтепродукт (НК «Роснефть») АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 5 ноября 44,05 45 47,75 47,6 24 декабря 44,45 45,40 48,15 49,65 % роста 0,9% 0,8% 0,8% 4,3%

На «Октанте» перебоев с топливом, которые предрекал Приморский топливный союз, пока не наблюдается. Все виды бензина и дизель есть – и они подорожали. Больше всего прибавил АИ-95: цена за литр выросла на 57 копеек, или 1,2%. 92-й бензин прибавил 45 копеек, или 0,9%, а 98-й – 42 копейки, или 0,8%. Зимнее дизельное топливо подорожало на 1,7 рубля, или на 3,5%.



Октант АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 5 ноября 44,05 45 47,75 47,97 24 декабря 44,47 45,57 48,17 49,67 % роста 0,9% 1,2% 0,8% 3,5%

У «Бензо» снова есть все виды топлива на заправках, хотя недавно наблюдались перебои с 95-м бензином. Тем не менее АИ-92 и АИ-95 есть, и они прибавили в цене 2%, или 90 копеек. Дизель тоже подорожал на 90 копеек, или на 1,8%. При этом АИ-98 стоит так же, как в ноябре.



«Бензо» АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 5 ноября 43,49 44,49 49,09 48,79 24 декабря 44,39 45,39 49,09 49,69 % роста 2% 2% 0 1,8% У «Бензо» снова есть все виды топлива на заправках, хотя недавно наблюдались перебои с 95-м бензином. Тем не менее АИ-92 и АИ-95 есть, и они прибавили в цене 2%, или 90 копеек. Дизель тоже подорожал на 90 копеек, или на 1,8%. При этом АИ-98 стоит так же, как в ноябре. У «Восток-Ойл» без изменений тоже остался только 98-й бензин, но у него и так цена 50 рублей за литр. АИ-92 прибавил 0,6%, или 30 копеек, АИ-95 – 40 копеек, или 0,8%. Дизельное топливо подорожало на 1,3 рубля, или 2,7%. Восток-Ойл АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 5 ноября 43,6 44,5 50 47,7 24 декабря 43,9 44,9 50 49 % роста 0,6% 0,8% 0 2,7%

Небольшая сеть RS-Нефть повысила цену на АИ-92 на 40 копеек, или 0,9%. Дизель у них тоже подорожал значительно – на 2,1%, или ровно на 1 рубль. АИ-95 остался без изменений цены. RS-Нефть АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 5 ноября 41,5 42,9 - 45,9 24 декабря 41,9 42,9 - 46,9 % роста 0,9% 0 - 2,1%



Заправки-«одиночки» не могут сопротивляться влиянию рынка. Так, на Östwald бензин подорожал на 0,9%, или на 40 копеек, за 92-й и 95-й бензин. Дизель же поднялся в цене сразу на 2 рубля, что равно 4,3%. Östwald АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 5 ноября 42,3 43,3 - 45,9 24 декабря 42,7 43,7 - 47,9 % роста 0,9% 0,9% - 4,3%





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]