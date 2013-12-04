Скачок цен на бензин и дизельное топливо отмечен во Владивостоке
Больше всего на АЗС Владивостока подорожало дизельное топливо из-за перехода на его зимний вариант. Но и бензин не отстал – прирост за полтора месяца составил от 0,8 до 2%.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в грядущем 2020 году цены на бензин снова вырастут, поскольку подорожают акцизы. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в сентябре. Он сохранит на действующем уровне только акциз на авиакеросин. Рост на бензин пятого класса составит 3,6%, на дизтопливо – 3,4%.
Акциз на дизельное топливо в 2020-м увеличится на 3,4%, до 8835 рублей, в 2021-м составит 9188 рублей, а в 2022 году - 9556 рублей.
Акциз на бензин пятого класса в 2020-м вырастет на 3,6% по сравнению с 2019-м, до 12 752 рублей за тонну, в 2021-м он составит 13 262 рубля, а в 2022 году – 13 793 рубля.
Акциз на бензин более низкого класса в 2020-м сохранится на уровне в 13 100 рублей, в 2021-м вырастет до 13 624 рублей, в 2022 году – до 14 169 рублей.
Единственная заправочная сеть, которая не подняла цены на топливо, – АО «ННК-Приморнефтепродукт». Цены и на бензин, и на дизель остались на ноябрьском уровне.
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АО «ННК-Приморнефтепродукт» (НК «Альянс»)
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АИ-92
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АИ-95
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АИ-98
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ДТ
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5 ноября
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44,06
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45,02
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49,29
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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