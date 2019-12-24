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Суперновейший Су-57 упал в дальневосточной тайге

Суперновейший Су-57 упал в дальневосточной тайге

Фото: РИА Новости

На Дальнем Востоке потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости .  

Инцидент произошел  на границе Приморского и Хабаровского краев в 120 километрах от аэродрома "Дзёмги" (Комсомольск-на-Амуре) во время испытания двигателя.

Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. В каком состоянии находится пилот, пока не известно. 

Специалисты ищут черные ящики. Основными версиями случившегося являются неисправность и ошибка пилотирования. 

Представитель силовых структур уточнил, что машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина. 

В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57. 

Первые испытания прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, а также новый комплекс бортового оборудования и малая заметность. 

В начале ноября замминистра обороны Алексей Криворучко после посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода сообщил, что ВКС должны получить первую серийную партию из 12 машин до конца этого года. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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