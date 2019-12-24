Суперновейший Су-57 упал в дальневосточной тайге
На Дальнем Востоке потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости .
Инцидент произошел на границе Приморского и Хабаровского краев в 120 километрах от аэродрома "Дзёмги" (Комсомольск-на-Амуре) во время испытания двигателя.
Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. В каком состоянии находится пилот, пока не известно.
Специалисты ищут черные ящики. Основными версиями случившегося являются неисправность и ошибка пилотирования.
Представитель силовых структур уточнил, что машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина.
В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.
Первые испытания прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, а также новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.
В начале ноября замминистра обороны Алексей Криворучко после посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода сообщил, что ВКС должны получить первую серийную партию из 12 машин до конца этого года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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