В приморской школе-интернате у особенных детей — предновогодний переполох

Во Владивостоке школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья готовится к Новому году. Слабослышащие приморцы пишут и рисуют свои пожелания Деду Морозу и мастерят подарки для пожилых одиноких людей.

В школе-интернате у особенных детей — предновогодний переполох! Девчонки и мальчишки готовят послания Деду Морозу. При помощи языка жестов они горячо обсуждают идеи. Затем мечты о подарках превращают в рисунки. Выразить в красках заветные желания детям помогают педагоги.

Карандаши, бумага и настоящий полет фантазии. А чтобы желания осуществились, они должны быть скромными (по силам Деду морозу). Так что заказы вроде дорогих телефонов зимняя канцелярия не принимает, предупреждают воспитатели. Маленькая зоозащитница Софья мечтает о пушистом друге, и желательно говорящем! Она, как любой ребенок с ограниченными возможностями слуха, радуется любым звукам, которые может услышать.

Лариса Новикова, директор коррекционной школы-интерната: «Слышать мир — это дар божий и не каждому дано его услышать. И когда в семье появляется ребенок, требующий дополнительной заботы, мужчины не все готовы к этому. И как правило у таких детей остаются мамы наедине со своей бедой или опекуны. А порой только бабушки у них остаются».

Не все родные могут осилить покупку дорогостоящего слухового аппарата, в котором нуждаются особенные дети. Обрести мир полный звуков им помогают наши телезрители. Те, кто откликнулись на благотворительные акции ГТРК «Владивосток» совместно с «Русфондом». На средства, собранные неравнодушными приморцами, в этом году для пятерых воспитанников приобрели высокотехнологичные системы, с которыми их жизнь совершенно изменилась!

Фрося Цигельникова: «Я слышу все, что мне рассказывают учителя, это мне помогает учиться. Спасибо большое!»

Пользоваться слуховыми приборами и понимать значение слов и звуков детей учит молодой специалист Иван Никифоров. Признается, что у него тоже проблемы со слухом с трех лет, и с этим он научился справляться. Сейчас улыбчивый педагог заканчивает университет и в дальнейшем собирается здесь преподавать историю.

Иван Никифоров, воспитатель коррекционной школы-интерната: «Мы - единомышленники с детьми. Я - глухой и дети - глухие. Я знаю жестовый язык, и дети его знают, поэтому я легко нахожу с ними общий язык. Это здорово!»

Герои нашего сюжета решили поддержать добрую новогоднюю традицию. Подарки они мастерят своими руками для одиноких людей из Седанкинского дома ветеранов. Девиз «Твори добро, и оно обязательно к тебе вернется» здесь знают не понаслышке!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]