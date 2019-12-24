В новогодние праздники приморская таможня будет работать по особому графику

Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) информирует об изменении графика работы в новогодние и рождественские праздники, — передают «Вести: Приморье».

Путешественников, планирующих выезд за рубеж, предупреждают о праздничном графике работы таможенных органов, расположенных на российско-китайской границе в Приморском крае.

Полная информация о работе таможенных органов Дальневосточного региона размещена на официальном сайте ДВТУ.

«Вести: Приморье» публикуют график для пассажирского направления.

МАПП Пограничный. Выходные дни – 1 января 2020 года. Рабочие дни – 30, 31 декабря 2019 года, 2-8 января 2020 года с 9.00 до 21.00.

ДАПП Полтавка. Выходные дни – 1, 7 января 2020 года. Рабочие дни – 30, 31 декабря 2019 года, 2-5, 8 января 2020 года с 9.00 до 21.00, 6 января 2020 года с 09.00 до 16.00.

МАПП Краскино. Выходные дни – 1, 2, 5, 7 января 2020 года. Рабочие дни – 30, 31 декабря 2019 года, 3, 4, 6, 8 января 2020 года с 10.00 до 18.00.

ДАПП Турий Рог. Выходные дни – 1, 2, 5, 7 января 2020 года Рабочие дни – 30, 31 декабря 2019 года, 3, 4, 6, 8 января 2020 года с 10.00 до 19:00.

ЖДПП Пограничный. Рабочие дни – 30, 31 декабря 2019 года, 1-8 января 2020 года с 9.00 до 21.00.

ЖДПП Махалино. Рабочие дни – 30, 31 декабря 2019 года, 1-8 января 2020 года с 09.00 до 21.00.

В график работы таможенных органов могут быть внесены изменения. Информация об этом будет дополнительно размещена на официальном сайте ДВТУ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]