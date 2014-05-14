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Земельные участки на мысе Песчаный получили молодые приморские семьи

Земельные участки на мысе Песчаный получили молодые приморские семьи

Фото: vlc.ru

27 семей получили земельные участки во Владивостоке на мысе Песчаный

Жеребьевка земельных участков для семей с двумя детьми и молодых семей состоялась сегодня, 25 декабря, в администрации Владивостока? сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlc.ru.

Это уже вторая процедура предоставления  земли для такой категории жителей города. На этот раз на жеребьевку было выставлено 183 участка, приглашено 182 семьи, из них приехали и приняли участие 27.

Земельные участки площадью около 1000 кв. м расположены в селе Береговом на полуострове Песчаный.  Береговое входит в состав Владивостокского городского округа, и хотя этот район достаточно отдаленный, есть у него и плюсы – наличие дороги, школы, а также близость к морю.

Как уточнила начальник отдела по распоряжению муниципальными земельными участками Управления муниципальной собственности Юлия Данилова, семьям, вытянувшим карточку с кадастровым номером, после проверки будут направлены документы для заключения договора аренды на 20 лет.

Затем, если семья в течение пяти лет построила жилой дом и зарегистрировала его в государственном реестре, участок бесплатно передается в общую долевую собственность. Если не успела – продолжает платить арендную плату, а по факту регистрации дома землю можно будет выкупить.

Заключить договор аренды необходимо в течение 90 дней. Если семья такой договор не заключает, она переносится в конец реестра, а участок разыгрывается в ходе следующих жеребьевок. Также в конец очереди переносится семья, если она не явилась на две жеребьевки. На сегодня, по данным управления муниципальной собственности, в списке состоит около 7,3 тысяч граждан с двумя детьми и молодых семей.

В первые рабочие дни нового года обладатели участков смогут выехать на место вместе с геодезистом.

Напомним, участки на жеребьевку выставлены в соответствии с краевым законом «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» № 250-КЗ, принятым в 2013 году. Также землю в собственность бесплатно предоставляются семьям с тремя и более детей (закон Приморского края № 837-КЗ).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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