Опасное для приморцев заболевание выявили специалисты
При проведении ветеринарной лабораторной диагностики в ФГБУ «Приморская МВЛ» неоднократно подтверждались случаи заболевания домашних питомцев дерматомикозами - микроспорией и трихофитией (стригущий лишай), сообщает "Вести: Приморье".
Заболевания опасны и для человека.
Напоминаем, профилактика трихофитии и микроспории заключается в своевременном выявлении очагов заболевания с изоляцией больных животных, при этом комплекс профилактических мероприятий необходимо корректировать с медицинской службой, отметили в пресс-службе ведомства.
Избегание контакта с бездомными животными, осмотр домашних животных, в том числе и тех, которые не контактируют с дикими, снижают риск инфильтративно-нагноительных форм трихофитии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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