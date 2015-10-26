Опасное для приморцев заболевание выявили специалисты

При проведении ветеринарной лабораторной диагностики в ФГБУ «Приморская МВЛ» неоднократно подтверждались случаи заболевания домашних питомцев дерматомикозами - микроспорией и трихофитией (стригущий лишай), сообщает "Вести: Приморье".

Заболевания опасны и для человека.

Напоминаем, профилактика трихофитии и микроспории заключается в своевременном выявлении очагов заболевания с изоляцией больных животных, при этом комплекс профилактических мероприятий необходимо корректировать с медицинской службой, отметили в пресс-службе ведомства.

Избегание контакта с бездомными животными, осмотр домашних животных, в том числе и тех, которые не контактируют с дикими, снижают риск инфильтративно-нагноительных форм трихофитии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]