Политолог Кишаковская: мэр Владивостока не оправдывает доверие губернатора Кожемяко





Политолог Ольга Кишаковская рассказала порталу «Клуб регионов» свое мнение относительно ситуации взаимоотношений губернатора Приморского края и главы Владивостока, — передают «Вести: Приморье».

Владивосток попал в число аутсайдеров рейтинга городов России по качеству управления. Столица Приморского края заняла вторую строчку снизу, так же как в прошлогоднем исследовании, несмотря на смену мэра.

Действующего главу города Олега Гуменюка называют ставленником губернатора Олега Кожемяко. Политолог Ольга Кишаковская отметила, что Гуменюк «имел максимальную поддержку» со стороны Кожемяко, однако мэр не оправдывает доверия и регулярно дает поводы для критики. Эксперт отметила, что претензии к качеству управления Владивостоком возникают не первый год, что «подводит город к вопросу о возврате прямых выборов мэра».

Третий рей­тинг эф­фек­тив­но­сти управ­ле­ния в го­род­ских округах РФ представилоАгентство политических и экономических коммуникаций. В исследование были включены все столицы российских регионов, кроме городов федерального значения. Также в нем учтены крупные городские округа с населением более 300 тыс. человек, не являющиеся региональными центрами.

Рейтинг составлялся на основании двух блоков – политико-управленческого и социально-экономического. В число аутсайдеров рейтинга попал Владивосток. Он занял вторую строку снизу, как и в прошлом году. При этом Владивосток показал низкие позиции как в политико-управленческом, так и в социально-экономическом блоке рейтинга.

Стоит сказать, что позиции столицы Приморского края в рейтинге сохранились, несмотря на смену мэра. В настоящее время главой города является Олег Гуменюк, который был назначен и.о. мэра Владивостока в декабре 2018г. по рекомендации губернатора Олега Кожемяко. А в апреле 2019г. по результатам конкурса Гуменюк официально вступил в должность.

При этом, по мнению экспертов, мэр не сумел оправдать доверие губернатора. В частности, политолог Ольга Кишаковская сказала «Клубу Регионов»: «Я бы не делала акцент на взаимоотношениях губернатора и мэра. Сейчас все главы муниципалитетов критикуются губернатором. Что касается Владивостока, то это тот случай, когда мэр имел максимальную поддержку со стороны губернатора. И глава Приморья периодически пытался помогать мэру в разрешении тех или иных городских проблем: выезжал с ним на стройки, помогал ночные рейды проводить по ремонту дорог. Это тот случай, когда губернатор был полностью на стороне главы города. И это понятно, потому что Гуменюк является ставленником Кожемяко. Что касается оценки эффективности самого главы города, то он не раскрылся. С момента, как его назначили и.о. мэра, и после того, как он победил на конкурсе по выборам, каких-то успехов за ним не было. Наоборот, зачастую был шквал критики в адрес главы города. И сам он часто дает для этого поводы. Назначение Гуменюка произошло по причине доверия человеку, но с точки зрения компетенций он не смог его оправдать».

При этом Кишаковская подчеркнула, что вопросы к качеству городского менеджмента во Владивостоке возникают не первый год: «Такая оценка подводит город к вопросу о возврате прямых выборов мэра. Понятно, что в повестке этот вопрос сейчас не стоит. Но мы имеем уже не первого главу, который, проходя через конкурсную комиссию, в итоге не совсем оправдывает доверие. Когда были прямые выборы мэра, то качество муниципального менеджмента было выше».

Напомним, что прямые выборы глав городов и районов не проходят в Приморье с 2014–2015гг., когда соответствующий закон был принят краевым парламентом, а муниципалитеты приняли поправки в местные нормативные акты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]