Осужденный в Приморье вышел в финал Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных
Осужденый ИК-20 в Приморье вышел в финал Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.
В финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных принял участие осуждённый исправительной колонии - 20 ГУФСИН по Приморскому краю. Осужденный из ИК-20 Михаил И., победитель регионального тура и первого этапа всероссийского тура, в режиме видеоконференцсвязи сразился с пятью из 76 осужденных из других регионов России, сообщает "Вести: Приморье".
По итогам 5 туров по 10 минут приморский осужденный выиграл у двоих соперников, уступив троим технически по времени. Всего в чемпионате, стартовавшем в июле этого года приняли участие около 21 тысячи осужденных из более чем восьмисот исправительных учреждений страны, отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.
Как заметил в своей приветственной речи к участникам игры, болельщикам и приглашенным гостям начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко, проведение подобных турниров способствует социализации осуждённых, их интеллектуальному развитию и пропаганде здорового образа жизни.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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