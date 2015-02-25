Осужденный в Приморье вышел в финал Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных

Осужденый ИК-20 в Приморье вышел в финал Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.

В финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных принял участие осуждённый исправительной колонии - 20 ГУФСИН по Приморскому краю. Осужденный из ИК-20 Михаил И., победитель регионального тура и первого этапа всероссийского тура, в режиме видеоконференцсвязи сразился с пятью из 76 осужденных из других регионов России, сообщает "Вести: Приморье".

По итогам 5 туров по 10 минут приморский осужденный выиграл у двоих соперников, уступив троим технически по времени. Всего в чемпионате, стартовавшем в июле этого года приняли участие около 21 тысячи осужденных из более чем восьмисот исправительных учреждений страны, отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

Как заметил в своей приветственной речи к участникам игры, болельщикам и приглашенным гостям начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко, проведение подобных турниров способствует социализации осуждённых, их интеллектуальному развитию и пропаганде здорового образа жизни.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]