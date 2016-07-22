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Участок международного транспортного коридора открыли в Приморье

Участок международного транспортного коридора открыли в Приморье

Сегодня в Октябрьском районе после реконструкции открыли участок международного транспортного коридора «Приморье-1». Несколько километров трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница стали намного удобнее для автомобилистов, сообщает "Вести: Приморье".

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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