Участок международного транспортного коридора открыли в Приморье

Сегодня в Октябрьском районе после реконструкции открыли участок международного транспортного коридора «Приморье-1». Несколько километров трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница стали намного удобнее для автомобилистов, сообщает "Вести: Приморье".





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]