Участок международного транспортного коридора открыли в Приморье
Сегодня в Октябрьском районе после реконструкции открыли участок международного транспортного коридора «Приморье-1». Несколько километров трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница стали намного удобнее для автомобилистов, сообщает "Вести: Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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