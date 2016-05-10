У военкома Уссурийска, подозреваемого во взятке, обнаружили ПЗРК «Игла»

Раскрытие коррупционного преступления закончилось обнаружением оружия, позволяющего сбивать вертолёты и самолёты, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Золотой мост.

16 декабря 2019 г. следователем Уссурийского военного следственного отдела было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении П., который на протяжении 9 лет возглавлял военный комиссариат Уссурийска.

Фабула такова: в 2019 г. 23-летний житель Уссурийска, подлежащий призыву, решил уклониться от службы в армии, хотя ему уже поступила повестка. Он обратился к мужу своей сестры с просьбой помочь. Тот, в свою очередь, обратился к руководителю военкомата П.

«Решение вопроса» стоило 150 тысяч рублей. По версии следствия, П. получал эту сумму несколькими долями. Следствием уже установлено, что для принятия решения о том, что призывник не может по каким-то причинам проходить службу, нужно комиссионное решение, но руководитель военкомата нашёл «обходные пути». Преступление было выявлено сотрудниками полиции Уссурийска во взаимодействии с военной прокуратурой.

Однако, самое интересное случилось уже после задержания руководителя военкомата. Когда в доме подозреваемого стали проводить обыск, то в гараже обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», позволяющий сбивать самолёты и вертолёты. Сам подозреваемый объяснил нахождение у него такого оружия тем, что оно ему осталось от отца, и применять его он не собирался.

В итоге домашний арест, который первоначально ему избрал суд в качестве меры пресечения, вполне может смениться помещением в СИЗО, поскольку, кроме ст. 290 УК РФ, следствие ему намерено вменить «оружейную» статью – ст. 222 УК РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru