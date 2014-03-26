«Надавала лещей к пиву»: женщину, отомстившую за кражу пива, назначили «продавцом года»
В Уссурийске двое парней вынесли из магазина несколько бутылок пива, не заплатив за них. Продавец оказалась не робкого десятка и приняла меры, — передают «Вести: Приморье».
Видео с камеры наблюдения, опубликованное в паблике Марка Чернослива, показывает, как парень в красной куртке в несколько приемов ворует пиво из магазина. Вначале он и его подельник выносят бутылки, пряча их в карманах и под курткой, затем смелеют. Парень вытаскивает «полторашки» с алкоголем из холодильника и прячет их возле витрины-морозилки. Затем забирает и спокойно садится в такси.
Однако дама-продавец не согласилась с таким нахальством, вытащила вора из машины и хорошенько его потрясла. Парень с позором убежал. В комментарии к видео указано, что воры утащили 7 бутылок по 1,5л пива и банку 0,5.
Видео просмотрело почти 50 тысяч человек. Все комментаторы в один голос похвалили бесстрашного продавца магазина «Теремок», в котором узнали «тетю Веру». Подписчики предложили владельцу магазина премировать отважную женщину, а также нарекли ее "продавцом года".
«Лещей к пиву надавала», — так метко охарактеризовал произошедшее один из подписчиков паблика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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