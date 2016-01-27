Уссурийский ледовый городок приглашает в Страну Чудес (фото)





Безумный Шляпник, Кролик, Алиса и другие герои сказки Льюиса Кэрролла открыли ледовый городок на главной площади Уссрийска, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

В этом году основной тематикой зимнего городка стало любимое многим произведение английского писателя «Приключение Алисы в стране чудес». Посетителей встречали Чеширский кот и Мартовский заяц, сделанные изо льда. Рядом расположены ледяные чашки из знаменитой сцены чаепития, а также ледовые шахматные фигуры. Неподалеку находится ледовый лабиринт и огромный карточный домик высотой более 5 метров.

Площадь украшают каркасная арка с цифрами «2020», светящиеся ели и деревья, беседка желаний, сказочный олень с санями. На площадке около фонтанов расположились 14 башенок с подсветкой высотой около 4 метров, стены которых имитируют рубашки игральных карт. Для любителей сфотографироваться установлены две фотозоны: «Все мыши любят сыр» и «Алиса» и другие удивительные локации.

Вокруг елки высотой 17 метров впервые в истории Уссурийска залили каток. Он тоже яркий, с подсветкой. А над ледяным полем раскинулся светящийся шатер – гирлянды соединяют праздничное дерево с ограждением катка. Покататься на коньках можно совершенно бесплатно, под музыку с 10.00 до 22.00. Также работает прокат коньков.

В выходные дни, 28 и 29 декабря праздничные программы начнутся в 14.00 и в 18.00. С 25 по 31 декабря в теплом шатре работает Почта Деда Мороза. Любой желающий может написать свои самые заветные желания и опустить конверт в волшебный почтовый ящик.

Отметим, ежедневно с 2 по 8 января в 14.00 и 18.00 на центральной площади будут проходить игровые развлекательные программы, а в новогоднюю ночь прямо под елкой пройдет дискотека. Начало в 01.00. Закрытие зимнего городка запланировано на 8 января.

Администрация Уссурийского городского округа обращается к жителям с просьбой соблюдать правила безопасности на горке и катке, а также бережно относиться к ледяным фигурам и другим объектам зимнего городка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]