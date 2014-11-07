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 «Адмиралу» не удалось прервать победную серию «Автомобилиста»

 «Адмиралу» не удалось прервать победную серию «Автомобилиста»

Фото: КХЛ


Очередной проигрыш моряков на домашней арене. Судьбу матча решил овертайм, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на «Спорт-экспресс».

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» — 1:2.

В составе хозяев забил Александр Мерескин, у гостей отличились Анатолий Голышев и Алексей Василевский.

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Адмирал» (45) — восьмой.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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