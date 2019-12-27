Один из старейших отелей края получил три звезды благодаря Гарантийному фонду Приморья

Деньги — обязательное условие для создания и развития бизнеса. Несмотря на обилие предложений от коммерческих банков, получить кредит не так-то просто. Как минимум, нужен залог. Если его не хватает, выручает Гарантийный фонд Приморского края. За 10 лет он помог привлечь деньги в свой бизнес 1,5 тысячам компаний и ИП.

Арт-конгресс-отель «Экватор» - одно из старейших средств размещения во Владивостоке. Чтобы создать комфорт и идти в ногу со временем два года назад руководство решилось на масштабное обновление номерного фонда и ремонт банкетных залов. Деньги потребовались немалые — 25 миллионов рублей. Поручительство по банковскому кредиту предоставил Гарантийный фонд.

Виктория Колитенко, директор гостиницы «Экватор»: «Это быстро, четко, ясно, без проволочек. Никаких «сегодня столько — завтра столько». И мы, когда заручились этим, быстро получили необходимые нам средства, привели в соответствие номерной фонд, классифицировались и получили три звезды».

В лице фонда само государство гарантирует кредитной организации, что заемные средства при любых обстоятельствах будут возвращены. Поручительство фонда для банков — самое надежное, поэтому часто они снижают ставки по кредиту для бизнеса, который заручился господдержкой.

Ксения Плетцер, директор Гарантийного фонда Приморского края: «Гарантийный фонд Приморского края входит в ТОП-10 самых крупных фондов по объемам оказываемой поддержки. Так, за последние 10 лет при поддержке фонда приморские предприниматели привлекли в свой бизнес дополнительного финансирования на сумму более 15 млрд. рублей».

Заручиться поддержкой фонда очень просто.

Ксения Плетцер, директор Гарантийного фонда Приморского края: «При оформлении займа финансовой организации банкир попросит заполнить заявку. В этой заявке есть графа «предполагаемое обеспечение». Всё, что необходимо предпринимателю, чтобы получить наше поручительство — указать в этой заявке свое намерение».

Специалисты фонда готовы не только предоставить поручительство, но и бесплатно помочь предпринимателю выбрать лучшие условия по кредитам, в том числе — государственные программы льготного кредитования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]