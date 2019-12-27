Александр Логинов: "Наша гордость - это строительство оптоволоконной линии до села Красный Яр"
"Вести: Приморье. Интервью" с Александром Логиновым, вице-президентом, директором макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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